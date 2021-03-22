Son dakika haberi | Rize'de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam boğularak öldü
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Son dakika haberi | Rize'de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam boğularak öldü

22.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:22
Son dakika haberi | Rize'de atkısı matkaba dolanan yaşlı adam boğularak öldü

Son dakika haberleri... Rize'nin Fındıklı ilçesinde atkısı devirli matkaba dolanan yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde atkısı devirli matkaba dolanan yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait hobi atölyesinde çalışan Yerişan Öztürk'ün (79) bir anlık dalgınlık sonucunda atkısı çalıştığı sütunlu matkaba dolandı. Matkapla beraber olduğu yere devrilen Öztürk hayatını kaybetti. Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldıran Öztürk'ün ilk belirlemelere göre boğazına dolanan atkı nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi Rize Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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