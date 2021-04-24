Rize'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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Rize'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Rize'de arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karasu köyünde B.A. isimli şahıs ile Selmani Arıcan arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. B.A. belinden çıkardığı tabanca ile Selmani Arıcan'a ateş edince Selmani Arıcan karnından yaralandı. Bu esnada kavga edenleri sakinleştirmeye çalışan Resul İslamoğlu da seken kurşunla ayağından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken 45 yaşındaki Selmani Arıcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan B.A. ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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