Son dakika haberi... Rize'de 10 gün önce silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

ARDEŞEN, RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde 10 gün önce B.O. ile Dursun Ali Balsüzen arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.O, silahla Dursun Ali Balsüzen'e ateş etti.

Yaralanan Balsüzen, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Balsüzen, olaydan 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı B.O'nun tutuklandığı öğrenildi.