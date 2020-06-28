Son dakika haberi! Rize'de 1 ev yanarak kullanılmaz hale geldi
Son dakika 3. sayfa haberine göre Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu.
28.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:00
Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu.
Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi. Necat Yılmaz isimli vatandaşın evinde sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Evde olan jeneratör yangının etkisi ile ısınarak patladı ve alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen ev kullanılamayacak hale geldi. - RİZE
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Kaynak: İHA