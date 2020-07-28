Son dakika haberi | Riskli metruk binalar yıkılıyor Son dakika haberine göre Riskli metruk binalar yıkılıyor Başkan Demirtaş: "Tehlike arz eden binaları yıkıyoruz" Samsun'un İlkadım ilçesinde tehlike oluşturan metruk binalar belediye tarafından yıkılıyor.

Riskli metruk binalar yıkılıyor Başkan Demirtaş: "Tehlike arz eden binaları yıkıyoruz" SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde tehlike oluşturan metruk binalar belediye tarafından yıkılıyor. İlkadım Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. İlkadım ilçesinde güvenlik açısından risk teşkil eden binalar bina sahiplerinin izni doğrultusunda İlkadım Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yakılarak ortadan kaldırılıyor. Ekipler İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 111 ve 113 numarada bitişik bulunan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Kaynak: İHA