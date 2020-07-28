Son dakika haberi | Riskli metruk binalar yıkılıyor
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Son dakika haberi | Riskli metruk binalar yıkılıyor

Son dakika haberine göre Riskli metruk binalar yıkılıyor Başkan Demirtaş: "Tehlike arz eden binaları yıkıyoruz" Samsun'un İlkadım ilçesinde tehlike oluşturan metruk binalar belediye tarafından yıkılıyor.

28.07.2020 13:36 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:46

Riskli metruk binalar yıkılıyor

Başkan Demirtaş: "Tehlike arz eden binaları yıkıyoruz"

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde tehlike oluşturan metruk binalar belediye tarafından yıkılıyor.

İlkadım Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. İlkadım ilçesinde güvenlik açısından risk teşkil eden binalar bina sahiplerinin izni doğrultusunda İlkadım Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yakılarak ortadan kaldırılıyor. Ekipler İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 111 ve 113 numarada bitişik bulunan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

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Son dakika haberi | Riskli metruk binalar yıkılıyor

Kaynak: İHA

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