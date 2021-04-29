Son Dakika | Ricardo Sa Pinto: "Kazanmak için çıktık ve 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz"

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, MKE Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamda, "Kazanmak için çıktık ve 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, MKE Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamda, "Kazanmak için çıktık ve 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Gaziantep FK'da Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zorlu bir rakibe karşı oynadıkları söyleyen Pinto, "Rakibimiz zor durumda ve puana ihtiyaçları vardı. Biz bu 3 puanla ligi 5. sırada bitirme hedefiyle yarışta kaldık. Biz bugün kazanmak zorundaydık. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Daha önceki maçlarda küçük detaylar hep bize karşıydı. Takımımız mental olarak çok güçlü ve bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Kazanmak için çıktık ve 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. MKE Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum, çok mücadele ettiler. Bugün hem takımımızı, hem rakibimizi hem de hakemleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde patlak veren bahis skandalı konusunda gelen soruya ise Ricardo Sa Pinto, "Benim bildiğim kadarıyla bu konu kapandı. Öyle bir konu yok artık" diye cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı