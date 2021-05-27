Son dakika haberi: RG-Portföy yönetim şirketlerinde sermaye sınırı yükseltildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: RG-Portföy yönetim şirketlerinde sermaye sınırı yükseltildi

Son dakika haberi: RG-Portföy yönetim şirketlerinde sermaye sınırı yükseltildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş başvurusuna esas başlangıç sermaye sınırı 2.0 milyon liradan, 6.0 milyon liraya çıkarıldı.

Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş başvurusuna esas başlangıç sermaye sınırı 2.0 milyon liradan, 6.0 milyon liraya çıkarıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve portföy yönetim şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esaslar tebliğinde değişiklikler yapan tebliğiyle, sermaye yeterliliğine ilişkin sınırları da yükseltildi.

Buna göre, portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesinin "en az 6,000,000 lira" olması gerektiği belirtildi.Tebliğ'de;"Yönetilen portföy büyüklüğü;"a) 200,000,000 TL'ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 6,000,000 TL,"b) 200,000,001 TL'den 1,000,000,000 TL'ye kadar olan şirketin özsermayesinin asgari 8,000,000 TL,"c) 1,000,000,001 TL'den 7,500,000,000 TL'ye kadar olan şirketin özsermayesinin asgari 10,000,000 TL,"ç) 7,500,000,000 TL'yi aşan şirketin özsermayesinin asgari 20,000,000 TL,olması zorunludur."

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, bugünden önce kuruluş izni alan şirketler, bu tebliğle düzenlenen sermaye sınırlarına en geç 31 Aralık itibarıyla uyum sağlayacaklar. Şirketlerin, SPK tarafından henüz karara bağlanmamış kuruluş başvurularında ise asgari başlangıç sermayesi olarak belirlenen tutar uygulanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi
Piyasa değeri 10 milyon TL olan kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi
Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınacak! İşte detaylar
Orman Genel Müdürlüğü'ne 2 bin 83 işçi alınacak! İşte detaylar
Kripto para piyasası hakkında konuşan Bakan Elvan'dan vatandaşlara uyarı: Yönetemeyeceğiniz riski almayın
Kripto para piyasası hakkında konuşan Bakan Elvan'dan vatandaşlara uyarı: Yönetemeyeceğiniz riski almayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sibel Can Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Dorukhan Toköz Lukas Podolski Josef De Souza Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: RG-Portföy yönetim şirketlerinde sermaye sınırı yükseltildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 09:46:54. #1.15#

title