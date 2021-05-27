Son dakika haberi: RG-Portföy yönetim şirketlerinde sermaye sınırı yükseltildi

Son dakika haberler: Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş başvurusuna esas başlangıç sermaye sınırı 2.0 milyon liradan, 6.0 milyon liraya çıkarıldı.

Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş başvurusuna esas başlangıç sermaye sınırı 2.0 milyon liradan, 6.0 milyon liraya çıkarıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve portföy yönetim şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esaslar tebliğinde değişiklikler yapan tebliğiyle, sermaye yeterliliğine ilişkin sınırları da yükseltildi.

Buna göre, portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesinin "en az 6,000,000 lira" olması gerektiği belirtildi.Tebliğ'de;"Yönetilen portföy büyüklüğü;"a) 200,000,000 TL'ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 6,000,000 TL,"b) 200,000,001 TL'den 1,000,000,000 TL'ye kadar olan şirketin özsermayesinin asgari 8,000,000 TL,"c) 1,000,000,001 TL'den 7,500,000,000 TL'ye kadar olan şirketin özsermayesinin asgari 10,000,000 TL,"ç) 7,500,000,000 TL'yi aşan şirketin özsermayesinin asgari 20,000,000 TL,olması zorunludur."

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, bugünden önce kuruluş izni alan şirketler, bu tebliğle düzenlenen sermaye sınırlarına en geç 31 Aralık itibarıyla uyum sağlayacaklar. Şirketlerin, SPK tarafından henüz karara bağlanmamış kuruluş başvurularında ise asgari başlangıç sermayesi olarak belirlenen tutar uygulanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı