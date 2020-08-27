Son dakika haberi: - Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: En az 3 yaralı Bir son dakika haberine göre - Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: En az 3 yaralı Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 3 sivil yaralandı.

- Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: En az 3 yaralı RESULAYN - Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 3 sivil yaralandı. Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçe merkezindeki Berid kavşağında bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaynak: İHA