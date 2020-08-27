Son dakika haberi: - Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: En az 3 yaralı
Bir son dakika haberine göre - Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: En az 3 yaralı Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 3 sivil yaralandı.
27.08.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:52
- Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: En az 3 yaralı
RESULAYN - Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 3 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçe merkezindeki Berid kavşağında bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
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Kaynak: İHA