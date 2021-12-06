Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA - Haberler
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Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre SAMSUN'da Tekin K.?nın (25) restoranda husumetlileri tarafından pompalı tüfeklerle uğradığı ve ağır yaralandığı saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

CANİK, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da Tekin K.?nın (25) restoranda husumetlileri tarafından pompalı tüfeklerle uğradığı ve ağır yaralandığı saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Canik ilçesi çevreyolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Davet üzerine arkadaşlarının bulunduğu restorana gelen Tekin K., işletme önüne geldiği sırada, kendisini takip eden ve bilinmeyen nedenle aralarında husumet olduğu öğrenilen O.B., U.A. ile R.S.'nin pompalı tüfeklerle saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için restorana giren Tekin K.'nın arkasından gelen şüpheli, tüfeklerle peş peşe ateş etmeye devam etti. İşletmede bulunanlar panik yaşarken, saldırganlar otomobile binerek kaçtı. Olayda saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Tekin K., yaralandı. Kanlar içinde kalıp, kendi imkanıyla özel hastaneye giden Tekin K., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Tekin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin sorgusu sürerken, saldırı anına ilişkin işletmeye ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Tekin K.'nin araçtan indiği ve başka bir araçtan inen şüphelinin pompalı tüfeklerle Tekin K.'ye ateş ettiği görülürken, restoranın içindeki diğer kamerada ise, Tekin K.'nin arkasından gelen şüphelinin ateş etmeye devam ettiği, işletmedeki çalışanların da panik yaşadığı anlar yer alıyor.

Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA

Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA

Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA

Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA

Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA

Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA

Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA

Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA

Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA

Son dakika! RESTORANDA POMPALI TÜFEKLERLE SALDIRI KAMERADA

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