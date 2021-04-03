Son dakika haberi! MANİSA Rengi 'turuncu'ya dönen Manisa'da, caddeler doldu taştı

Son dakika haber: Rengi 'turuncu'ya dönen Manisa'da, caddeler doldu taştıKORONAVİRÜS risk haritasındaki rengi orta riski temsil eden sarı renkten yüksek risk grubunu temsil eden turuncu renge dönen Manisa'da, cadde ve sokaklar doldu taştı, bazı vatandaşlar maske takmadı.

Rengi 'turuncu'ya dönen Manisa'da, caddeler doldu taştı

KORONAVİRÜS risk haritasındaki rengi orta riski temsil eden sarı renkten yüksek risk grubunu temsil eden turuncu renge dönen Manisa'da, cadde ve sokaklar doldu taştı, bazı vatandaşlar maske takmadı.

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, geçen 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, covid-19 tedbirleri kapsamında 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderdi. Yeni risk haritasına göre sarıdan turuncuya dönerek orta seviyeden yüksek risk grubu iller arasına giren Manisa'da da ek tedbirler uygulanmasına karar verildi. Yeni tedbirler arasında en dikkat çeken ise pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının geri gelmesi oldu.

Bu hafta Manisalılar, sadece cumartesi günü sokağa çıktı. Bugün kısıtlama olmamasını fırsat bilenler ise, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Yapılan tüm uyarılara rağmen maskesiz gezen vatandaşlar olduğu görüldü.

Emine Biçer (53), "Hastanelerde doluluk arttı. Az önce bir hemşire arkadaşımla konuştum, yoğun bakımları dolmuş vaziyette. Kısıtlamalar olmak zorunda. Hatta Ramazan ayında tamamıyla önlem alınmış olsa, daha iyi olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Mehmet Ocaklar (42) da, "Hafta sonu kısıtlamaları bu şekilde olmaması lazım. Daha farklı bir yöntem uygulanmalı diye düşünüyorum. Kısıtlamaların daha yoğun olması lazım. Hafta içi herkes dışarıda bir şekilde birbirine temas halinde, hafta sonu kısıtlama oluyor. Belirli bir süre tam kapanma olması gerektiğini düşünüyorum. Aşılama ile biteceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı