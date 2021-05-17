Son dakika haberi: REKLAM TABELASINDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Son dakika haberleri... KIRIKKALE'de bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan yavru kedi, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KIRIKKALE'de bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan yavru kedi, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zafer Caddesi üzerinde bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinden kedi sesi duyan esnaflar, durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tabelayı elektrikli testere ile keserek yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi, daha sonra hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı