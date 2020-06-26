HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi... Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı

Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Son dakika haberi... Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı
26.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:43

Rekabet Kurulu, bazı şirketlerin devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm AŞ'nin bir kısım payının Çetin Yılmaz tarafından devralınmasına ve Yılmaz'ın devraldığı paylardan bir kısmını İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye, bir kısmını da Derya Bülent Kuş'a devretmesi işlemine izin verdi.

Unico Sigorta AŞ'nin tek kontrolünün Heksagon Mühendislik ve Tasarım AŞ aracılığıyla SBK Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Fragar (Europe) SA tarafından devralınması işlemi onaylandı.

OceanConnect Marine HK Ltd, OceanConnect Marine DMCC, OceanConnect Marine GmbH ve OceanConnect Marine Services LLC'nin tek kontrolünün hisse ve varlık devri yoluyla Bunker Holding A/S tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation'ın kontrolündeki Japan Polypropylene Corporation ile PTT Public Company Limited'in kontrolündeki IRPC Public Company Limited tarafından Mytex Polymers (Thailand) Co.'nun ortak kontrolünün devralınması işlemi uygun bulundu.

BASF SE'nin yapı kimyasalları iş kolunun tek kontrolünün, küresel bir özel sermaye şirketi olan Lone Star Funds'ın yatırım fonu Lone Star Fund XI, L.P.'nin dolaylı iştiraki LSF11 Skyscraper Investments S.à.r.l tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Ekonomi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Ekonomi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti Ekonomi
Son dakika: Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Ekonomi
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Ekonomi
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Ekonomi
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor
Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının...
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Erdoğan köklü değişiklik üzerinde çalışıyor; kabinede değişimler olacak, bakanlık sayısı artacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Yılmaz Vural Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 16:01:33. #1.14#
title