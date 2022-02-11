Son dakika haberi! REHİN ALDI, AĞZINA SİLAH SOKTU, KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ; O ANLAR KAMERADA

BURSA'da Y.Ç. (28) ve 2 arkadaşı, bir eve götürdükleri E.M.?yi (26) ellerini kelepçeleyip, ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdü. E.M.?ye, ağzına silahın namlusunu sokup tehdit ederek kadın elbisesi giydirip işkence yapan şüpheliler, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri E.M.?yi kurtarıp Y.Ç.?yi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ç., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında para meselesi bulunan E.M.'yi evine götürdü. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı. Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. Şüpheliler E.M.'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis, diğer 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.