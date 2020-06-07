Son dakika haberi | Refüje çarpan otomobil devrildi
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Son dakika haberi | Refüje çarpan otomobil devrildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde refüje çarpan otomobil devrildi.

Son dakika haberi | Refüje çarpan otomobil devrildi
07.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:07

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde refüje çarpan otomobil devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Yakup Güllü idaresindeki 34 PF 4805 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobilin refüje çarpma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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