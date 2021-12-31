Son dakika haberi... Re-Pie Portföy'den 2021'de 1,5 milyar liralık yatırım

Re-Pie Portföy Yönetimi, şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin arttığı 2021'de toplam 13 yatırımla işlem adedi bazında yurt içinde öne çıkan şirketlerin başında yer aldı. Şirketin 2021 yılı içindeki yatırımlarının toplamı 1,5 milyar lirayı aştı.

Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, 2021 yılında fintech, nesnelerin interneti, eğitim, enerji, sağlık ve gayrimenkul gibi alanlarda yatırımlarını sürdürdü. Bugüne kadar Getir, Turk.net, GTC Solar, ARF Bio Yenilenebilir Enerji, Inofab, Skysens, Zebra Electronics, Musixen, HST Tarım, Arvis Game, Colendi, Binbin ve Tırport gibi Türkiye girişim ekosisteminin birçok değerli şirketine yatırım yapan Re-Pie, yıl içinde toplamda 1,5 milyar liradan fazla yatırım gerçekleştirdi. Şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin artış gösterdiği bir dönemde toplam 13 yatırımla yurt içinde işlem adedi bazında öne çıkan şirketlerinden biri olmayı başardı.

Pörtföy büyüklüğü 7 milyar liraya ulaştı

Şirketin, değeri açıklanan en büyük işlemleri ise sırasıyla finansal teknoloji girişimi Colendi'ye yaptığı 12 milyon dolar ve elektrikli scooter girişimi BinBin'e yaptığı 5 milyon dolar tutarındaki yatırımlar oldu. Yılın ilk çeyreğini 2,4 milyar lira portföy büyüklüğü ile kapatan şirket, yeni yatırımlarıyla birlikte 2021 yılını 7 milyar lirayı ulaşan bir portföy büyüklüğü ile kapatıyor. Şirket ayrıca Londra merkezli ekonomi dergisi The Global Economics tarafından hazırlanan Yıllık Küresel Ekonomi Ödülleri'nde 'En Hızlı Büyüyen Fon Yönetim Şirketi' kategorisinde 2021 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen fon yönetim şirketi seçildi.

Sermaye piyasaları ile reel sektör arasında köprü

Re-Pie Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, yaptığı açıklamada, "Özellikle girişim sermayesi alanlarında yaptığımız yatırımlarla sermaye piyasaları ile reel sektör arasında bir köprü rolü üstlenmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Çamlıbel, sözlerine şöyle devam etti: "2018'de yatırım yaptığımız Getir'in Ocak 2021'de yaptığı sermaye artırımına katılarak, şirketin Avrupa'daki büyüme hikayesine de ortak olduk. Devamında ise hem Getir hem de yatırımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda son şirket değerlemesi olan 7,55 milyar dolarlık seviyeden, yaklaşık 35 milyon dolarlık bir satış işlemi gerçekleştirdi. Böylece Getir'de yatırımcı olan iki fonun yatırımcılarına toplam 275 milyon lira temettü dağıttık. Ayrıca enerji yatırımlarımızı büyütmek amacıyla iki yeni fon kurduk. Bu fonlar, özellikle yenilenebilir enerji ve organik mineral gübre olmak üzere elektrik üretim işine yatırım yapacak. Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim'i bünyemize kattık. Bu yatırımlarımıza ek olarak nesnelerin interneti (IoT) alanındaki güçlü girişimlerden Skysens'e yatırım yaptık. Ayrıca müzikseverleri sanal ortamda canlı müzik ve eğlence ile buluşturan bir sosyal ağ ve pazaryeri olan Musixen uygulaması yatırım yaptığımız girişimler arasında yer aldı. Musixen uygulaması ile birlikte teknoloji odaklı yenilikçi start-up yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemiş olduk. Bu girişimlere ek olarak yeni nesil girişimlerden Arvis Games'e 4,2 milyon lira yatırım yaptık. Arvis Games, Atakan Cankorur, Simon Karataş ve Tuna Pamir tarafından kuruldu ve Kanada ve İstanbul merkezli faaliyet gösteriyor. Teknoloji ve yenilik odaklı iş girişimlerden HST Tarım da yine yıl içinde yatırım desteği verdiğimiz önemli girişimlerden biri oldu. Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu çatısı altında, HST Tarım'a 6 milyon TL yatırım yaptık. Zebra Electronics, Birinci Karma Teknoloji Fonu'muz üzerinden elektrikli şarj istasyonları alanında yaptığımız işlemlerden biri olarak kayıtlara geçti. Yeni unicorn olma potansiyeli taşıyan fintech platformu Colendi'nin 120 milyon dolarlık değerleme üzerinden yapılan Seri A turunda, Colendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'muz üzerinden 12 milyon dolarlık yatırım yaptık. Öte yandan yeni bir hamle yaparak Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden Simit Sarayı'nın üretim şirketi DMR Unlu Mamüller A.Ş'nin yüzde 30'unu satın aldık. Bu satın almayla markalı ürün ihracatı yapan şirkete yatırım yapma hedefimizi gerçekleştirmiş olduk. En son olarak Tiplay ve Tırport girişimlere yaptığımız yatırımlar ile yılsonunu kapatmış bulunmaktayız" dedi.

"Teknoloji alanında yeni girişimlerimiz olacak"

"Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda farklı alanlarda yaptığımız yeni satın alma ve yatırımlarla portföyümüzü genişletmeye devam ettik" diyen Çamlıbel, "Yıl içinde fintech, nesnelerin interneti, eğitim, enerji, sağlık ve gayrimenkul gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yatırım yaparak Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sağladık. Özellikle son iki yıldır sermaye piyasalarında ciddi bir büyüme yaşanıyor. Biz de bundan olumlu anlamda etkilendik. Birkaç sene daha devam edeceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda 5 yıl içinde Türkiye'nin en büyük ilk 10 portföy yönetim şirketi arasında yerleşmek istiyoruz. Bu enerjiyi kendimizde bulunuyoruz. Pandemi sürecinde enerji ve teknoloji girişimlerine yatırımlarımız arttı ve bu alanlarda fonlar kurduk. Teknoloji ve yenilikçilik odaklı iş modellerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Fintech, deeptech ve sağlık gibi büyüme potansiyeline sahip alanlar odağımızda olmayı sürdürecek. Birinci Karma GSYF portföyüne 2022 yılında 10 yeni girişim eklemeyi planlıyoruz. Yatırımcılarımızdan büyük rağbet gören 'tek şirket/tek fon' yapısı ile gelişme potansiyeli yüksek şirketlere yatırıma devam edeceğiz. Portföyümüzdeki mevcut sektörlerde büyümeye devam etmenin yanı sıra enerji, endüstri ve teknoloji alanlarında da önümüzdeki dönemlerde önemli girişimlerimiz olacak" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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