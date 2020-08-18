Son dakika haberi! Rasulayn'da SMO kontrol noktasından bombalı saldırı: 3 ölü
Gelen son dakika haberine göre Suriye'nin Rasulayn kentinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ait kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 SMO askeri öldü.
18.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:46
Suriye'nin Rasulayn kentinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ait kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 SMO askeri öldü.
Rasulayn'daki El-Adwania köyündeki Suriye Milli Ordusu kontrol noktasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlama sonucu kontrol noktasındaki 3 SMO askeri hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - RESULAYN
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Kaynak: İHA