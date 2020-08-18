Son dakika haberi! - Rasulayn'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 3 ölü
Son dakika haberleri: - Rasulayn'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 3 ölü Suriye'nin Rasulayn kentinde Suriye Milli Ordusu'na ait kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 SMO askeri öldü.
18.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:17
- Rasulayn'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 3 ölü
RESULAYN - Suriye'nin Rasulayn kentinde Suriye Milli Ordusu'na ait kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 SMO askeri öldü.
Rasulayn'daki El-Adwania köyündeki Suriye Milli Ordusu kontrol noktasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlama sonucu kontrol noktasındaki 3 SMO askeri hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Kaynak: İHA