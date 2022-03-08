Son dakika haberi | Rasim Öztekin ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı

Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, ölümünün 1. yıldönümünde mezarının bulunduğu Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anıldı. Anma törenine eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, kızı Pelin Öztekin, oyuncu Şoray Uzun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Ayşe Yüksel, İstanbul Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü ve sevenleri katıldı. Anmaya katılanlar Rasim Öztekin'in mezarlığına çiçekler bırakarak dualar etti. Duaların ardından Rasim Öztekin için boş bir deftere yazılar yazıldı.

"SARDUNYAYI ÇOK SEVERDİ, EVİMİZİN BAHÇESİNE DEĞİL MEZARINA KOYDUK"

"SADECE BABAMI DEĞİL ÖĞRETMENİMİ DE KAYBETTİM"

"VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORUM"

Oyuncu Şoray Uzun, Rasim Öztekin ile arasında geçen diyaloğu anlatarak, "Kavuk teslim töreninden önce nasıl devredileceğini konuşuyorduk. Kendisine, 'Allah korusun, sen vefat edersen ne yapacağız' dedim. Bana, 'konuşmayı sen yaparsın' dedi. Şu an o vasiyetini yerine getiriyorum. Umarım, mutlusundur. Nurlar içinde yat, seni çok seviyoruz" şeklinde konuştu.