Son dakika haberi: Rampadan kayan otomobildeki çocuk, yara almadan kurtuldu
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Son dakika haberi: Rampadan kayan otomobildeki çocuk, yara almadan kurtuldu

17.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:56
Son dakika haberi: Rampadan kayan otomobildeki çocuk, yara almadan kurtuldu

Son dakika haberi... Esenyurt'ta, içinde 3 yaşında bir çocuğun tek başına bulunduğu otomobilin buzlanma nedeniyle rampadan kayarak hiçbir yere çarpmadan durması güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta, içinde 3 yaşında bir çocuğun tek başına bulunduğu otomobilin buzlanma nedeniyle rampadan kayarak hiçbir yere çarpmadan durması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün, Namık Kemal Mahallesi'nde bir sokakta ilerleyen sürücü, kar nedeniyle buzlanan yokuşu çıkamayınca kontrol için otomobilinden indi. Bu sırada, içinde 3 yaşında bir çocuğun yalnız bulunduğu otomobil, kaymaya başladı. Babanın çabalarına rağmen otomobil, sağ kapısı açık vaziyette rampada kaymaya devam etti.

Rampa bitimindeki caddede bulunan vatandaşlar, diğer sürücülere otomobile çarpmamaları için uyarıda bulundu. Hiçbir yere çarpmadan duran otomobilde bulunan çocuk, araçtan çıkarıldı.

Hiçbir yara almayan çocuk, otomobilin arkasından koşan babaya teslim edildi. Bu sırada bir kadın sinir krizi geçirdi.

Olay anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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