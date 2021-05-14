Son dakika haberi | Ramazan Bayramı'nda havaya ateş edenler yakalandı (2)- Yeniden
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Son dakika haberi | Ramazan Bayramı'nda havaya ateş edenler yakalandı (2)- Yeniden

Son dakika haberi | Ramazan Bayramı'nda havaya ateş edenler yakalandı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KOCAELİ'de, Ramazan Bayramı'nı kutlamak amacıyla havaya ateş eden 14 kişi yakalandı.

KOCAELİ'de, Ramazan Bayramı'nı kutlamak amacıyla havaya ateş eden 14 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle havaya ateş eden kişilere yönelik çalışma yaptı. Gelen ihbarları değerlendiren polis, 14 kişiyi yakaladı. 9'u kurusıkı 10 tabanca, 4 tüfek ve 11 fişek ele geçirildi. 12 kişiye idari işlem uygulanarak ceza kesilirken, 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. 


Son dakika haberi | Ramazan Bayramı'nda havaya ateş edenler yakalandı (2)- Yeniden
Son dakika haberi | Ramazan Bayramı'nda havaya ateş edenler yakalandı (2)- Yeniden
Son dakika haberi | Ramazan Bayramı'nda havaya ateş edenler yakalandı (2)- Yeniden
Son dakika haberi | Ramazan Bayramı'nda havaya ateş edenler yakalandı (2)- Yeniden
Son dakika haberi | Ramazan Bayramı'nda havaya ateş edenler yakalandı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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