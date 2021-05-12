Son dakika haberi! Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri
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Son dakika haberi! Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri

Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Sakarya

Mardin'in Derik ilçesinde, 2016'da makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün Sakarya'daki ailesi, Ramazan Bayramı arifesinde oğullarının mezarını ziyaret etti.

Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'ndeki kabristanlığa gelen anne Fatma ve baba Asım Safitürk, oğulları için dua etti.

Baba Safitürk, oğullarını kaybedeli 5 yıl olduğunu belirterek, "Aynı ateş hala içimizi yakıyor ve hala o günkü acılarımız devam ediyor. Bunu yaşayanlar bilir, Allah kimseye göstermesin. Bizler vatan için her zaman hazırız şehit olmaya." diye konuştu.

Diğer şehit yakınları da yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Son dakika haberi! Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri
Son dakika haberi! Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri
Son dakika haberi! Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri
Son dakika haberi! Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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