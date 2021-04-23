Son dakika haberi! RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Ramazanın ruhunu ışıklandırdıkları apartmandaki etkinliklerle çocuklarına anlatıyorlar

Bir son dakika haberine göre Ramazanın manevi havasını çocuklarına hissettirmek isteyen bir aile, Kağıthane'de yaşadıkları apartmanı 3 yıldır ışıklandırıyor, dairelerde "ramazan köşesi" oluşturuyor.

Ramazanın manevi havasını çocuklarına hissettirmek isteyen bir aile, Kağıthane'de yaşadıkları apartmanı 3 yıldır ışıklandırıyor, dairelerde "ramazan köşesi" oluşturuyor.

Bu yıl ramazanın başlamasıyla aile apartmanını boydan boya led ışıklandırma ile aydınlatan Keloğlu ailesi, binanın girişini balonlar ve "Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan" yazısıyla süsledi.

Daireleri de farklı şekillerde süsleyen aile, evlerinin bir odasını çocuklara özel hazırladı. Keloğlu ailesi bu odalarda çocuklarına Kur'an-ı Kerim ve hadis öğreterek ramazana özel aktiviteler düzenliyor.

"Binanın dışını ışıklandırdık, içine de ramazan köşeleri hazırladık"

Apartman sakini Bilal Keloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları 6 yaşındaki Ömer Faruk ile 15 aylık Osman Gazi'ye ramazanın maneviyatını hissettirmek için uğraştıklarını söyledi.

Keloğlu, aile apartmanında oturduklarını dile getirerek, "Çocukların ramazanın manevi havasını hissetmeleri için aktiviteler yapıyoruz. Ramazan köşesi yaptık. Oradan her güne ayrı hadis ve hediye çıkıyor. Ramazanın önemini anlatabilmek için çocuklara süslemeler yaptık." dedi.

Ramazanın maneviyatını çocuklara küçük yaşta anlatmayı amaçladıklarını kaydeden Keloğlu, onların gelecekte vatana ve millete hayırlı bir evlat olmalarını istediğini kaydetti.

Keloğlu, yaşadıkları apartmanı 3-4 yıldır ramazanda ışıklandırdıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Eşimin kuzeni Sudan'da yaşıyor. Sudan'da ramazan geldiği zaman her yer süsleniyor ve ışıklandırılıyormuş. Biz de çocuklarımıza ramazanın önemini, güzelliğini, şenlik havasında geçtiğini anlatabilmek için apartmanı süsledik. Binanın dışını ışıklandırdık, içinde de ramazan köşeleri hazırladık. Çocuklarım, ışıklandırmayı bayramın sevinci, gelişi gibi hissediyor. Akşam olduğu zaman 'Işıkları yakalım' diyorlar. Çocuklar ve bizim için bir sevinç oluyor. Pandemi döneminde dışarı çıkamadıkları için onlar için de aktivite ve güzellik oluyor. Binadaki ışıklandırmayı akşam olunca kendileri yakıyor."

Dışarıdan binayı görenlerden çok olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Keloğlu, "Ramazanın maneviyatını binayı görenler de hissediyor. Bizden görüp kendi binalarını süsleyen komşularımız oldu. Herkese, çocuklarla güzelce vakit geçirmeyi, aktiviteler yapmayı, ramazanın anlamını çocuklara güzelce anlatabilmeyi, biz ramazanı yaşarken çocuklara da yaşatabilmeyi tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yandaki komşu görmüş, o da ufak bir ışıklandırma yapmış."

Aynı apartmanda yaşayan 67 yaşındaki dede Celal Cevahir ise torunlarına ramazanın manevi havasını hissettirmeye ve anlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Cevahir, çocuklara orucu ve Kur'an-ı Kerim okumanın gerekliliğini öğrettiklerini kaydederek, "Bizim katta çocuk olmadığı için köşe yapmadık. Ama burada cemaatle namaz kıldık. Geçen ramazanda pandemide dışarı çıkmak yasaktı. O yüzden teravihleri burada kıldık, şimdi de öyle." dedi.

Apartmanı ışıklandırmayı çocuklarının ve damadının düşündüğünü belirten Cevahir, şunları kaydetti:

"Işıklandırmanın bu üçüncü senesi. Ramazan gelince millet değişikliği fark etsin istedik. Pandemi döneminde apartmanı biraz daha fazla süsledik. Geçen sene biraz daha azdı. Yandaki komşu görmüş, o da ufak bir ışıklandırma yapmış. Milletin dikkatini çekiyor. Apartmanın ışıklandırmasını bu sene kandilde de yaptık. Geçen seneler yapmamıştık. Bundan sonra kandillerde inşallah ışıklandırma yaparız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş