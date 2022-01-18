Son dakika haberi! RAHATSIZLANAN ÖĞRENCİ PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! RAHATSIZLANAN ÖĞRENCİ PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE'de, yatılı okulda rahatsızlanan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki M.Z. kar yağışı nedeniyle paletli ambulansla okuldan alınarak, hastaneye kaldırıldı.

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - DÜZCE'de, yatılı okulda rahatsızlanan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki M.Z. kar yağışı nedeniyle paletli ambulansla okuldan alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Yığılca ilçesi Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrenci olan M.Z. rahatsızlandı. Okul yöneticileri yüksek ateşi olan öğrenci için 112 Acil'den yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve yolların karla kaplı olması nedeniyle paletli ambulans okula gönderildi. Sağlık ekibi öğrenciye ilk müdahale bulundu. Sağlık görevlisi öğrenciyi kucağına alarak okulun önünde bekleyen ambulansa kadar taşıdı. Öğrenci daha sonra ambulansla tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi! RAHATSIZLANAN ÖĞRENCİ PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Son dakika haberi! RAHATSIZLANAN ÖĞRENCİ PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Son dakika haberi! RAHATSIZLANAN ÖĞRENCİ PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı

Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi büyük tehlike atlattı! O anlar ekrana da yansıdı

 Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 19 ili uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Orhangazi, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title