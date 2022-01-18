Son dakika haberi! RAHATSIZLANAN ÖĞRENCİ PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

ORHANGAZİ, BURSA (DHA) - DÜZCE'de, yatılı okulda rahatsızlanan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki M.Z. kar yağışı nedeniyle paletli ambulansla okuldan alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Yığılca ilçesi Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrenci olan M.Z. rahatsızlandı. Okul yöneticileri yüksek ateşi olan öğrenci için 112 Acil'den yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve yolların karla kaplı olması nedeniyle paletli ambulans okula gönderildi. Sağlık ekibi öğrenciye ilk müdahale bulundu. Sağlık görevlisi öğrenciyi kucağına alarak okulun önünde bekleyen ambulansa kadar taşıdı. Öğrenci daha sonra ambulansla tedavisi için hastaneye kaldırıldı.