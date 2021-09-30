Son dakika haberi... Rahatsız ettiği için silahla vurduğunu söyleyen kadını kamera görüntüleri yalanladı

Seyrantepe Barbaros Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü saat 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Esra V., yaşanan bir tartışmanın ardından 40 yaşındaki Bülent D.'yi tabancayla sol bacağından yaraladı. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bülent D. burada tedavi altına alındı.

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