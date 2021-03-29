Son dakika haberi | Rafinha, Gremio'ya transfer oldu

Son dakika spor haberi: Brezilya ekibi Gremio, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yollarını ayıran sağ bek Rafinha'yı kadrosuna kattı.

Brezilya ekibi Gremio, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yollarını ayıran sağ bek Rafinha'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 2021 yılı sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Rafinha, daha önce Bayern Münih'in yanı sıra Coritiba, Schalke 04, Genoa ve Flamengo takımlarında forma giydi.

Ağustos 2020'de Olympiakos ile 2 yıllık anlaşmaya varan Brezilyalı oyuncu, geçen ay karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya