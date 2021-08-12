Son dakika haberi | QNBEYOND Unidea Programı'nın kazananları açıklandı
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Son dakika haberi | QNBEYOND Unidea Programı'nın kazananları açıklandı

Son dakika haberi | QNBEYOND Unidea Programı'nın kazananları açıklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre QNB Finansbank bünyesinde yenilikçi fikri olan girişimci ruhlu üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla Mayıs 2021'de hayata geçirilen QNBEYOND Unidea Programı'nın kazananları belli oldu.

QNB Finansbank bünyesinde yenilikçi fikri olan girişimci ruhlu üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla Mayıs 2021'de hayata geçirilen QNBEYOND Unidea Programı'nın kazananları belli oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 300'e yakın başvuru arasından programa seçilen altı finalist takım, altı haftalık Bootcamp (hazırlık programı) ardından 14 Temmuz 2021'de QNB Finansbank üst yönetimine projelerini sundular.

300'e yakın başvuru arasından seçilen ve 11 üniversite öğrencisinden oluşan 6 takım ile yaklaşık 2 ay boyunca çalışan QNBEYOND ekibi, öğrencilerin fikirlerini olgunlaştırmaları için onları eğitim, atölye çalışmaları ve koçluk gibi pek çok konuda destekledi.

QNB Finansbank Inovasyon Merkezi QNBEYOND liderliğinde ilk kez düzenlenen Unidea Programı'nda geleceğin girişimcisi altı finalist takımın oluşturduğu 11 üniversite öğrencisi yaratıcı fikirlerini geliştirmeleri için Tasarım Odaklı Düşünme ve Yalın Kanvas eğitimi, empatik röportajlar, prototip tasarımı, çözüm doğrulama çalışmaları, pazar araştırmaları ve yasal zemin değerlendirmeleri dahil olmak üzere tüm çalışmalarını online ortamda çeşitli workshoplar ve toplantılarla gerçekleştirdiler.

Bootcampi başarıyla tamamlayan üniversite öğrencileri, kapsamlı bir iş modeli haline getirdikleri fikirlerini 14 Temmuz tarihinde QNB Finansbank üst yönetimine sundu.

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ve üst yönetiminin oylarıyla ilk üç içerisinde yer alan finalistler para ödüllerinin de sahibi oldu.

Programın kazanan projeleri ve proje sahipleri şunlar:

20 bin TL'lik birincilik ödülünün sahibi Tradeshot; Medya çalışanları ve sosyal medya influencerlarını bir araya getiren ve onlara güvenli iş birlikleri sağlayan sosyal medya platformu/ Hakan Taha Önkol- Boğaziçi Üniversitesi, Elifnur Polat - Boğaziçi Üniversitesi.

15 bin TL'lik ikincilik ödülünün sahibi Askı; İhtiyaç sahiplerinin online marketlerden ücretsiz ürün, yemek ve giyim gibi ihtiyaçlarını sipariş edebilmelerini sağlayan askıda hediye çeki uygulaması/ Selami Arif Ferah - Yıldız Teknik Üniversitesi, Enes Selman Tütüncü - İstanbul Üniversitesi.

10 bin TL'lik üçüncülük ödülünün sahibi Çiftçiden; Çiftçiler ile tüketiciler arasında doğrudan bir network oluşturarak tedarik zincirini daha verimli hale getiren uygulama/ Nergis Hilal Yenen - Bilkent Üniversitesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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Son dakika haberi | QNBEYOND Unidea Programı'nın kazananları açıklandı - Haberler Ekonomi
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