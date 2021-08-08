Son dakika haberi... Pütürge'de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika habere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonda bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonda bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Malatya-Pütürge karayolu üzerindeki Pütürge ilçesinin Ormaniçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Demirkol yönetiminde 06 GPS 54 plakalı inşaat malzemesi taşıyan kamyon virajı alamayıp şarampole devrildi. Kazada Ramazan Demirkol ve kamyonda bulunan Celal Bakan olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyondan yaralı olarak çıkartılan Zeki Bakan ise 112 ambulans ile Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı