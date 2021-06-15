Putin ve Biden, stratejik istikrar, bölgesel konular ve siber güvenliği görüşecek
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Putin ve Biden, stratejik istikrar, bölgesel konular ve siber güvenliği görüşecek

Putin ve Biden, stratejik istikrar, bölgesel konular ve siber güvenliği görüşecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı görüşmede stratejik istikrar, Covid-19'la mücadele, siber güvenlik, ekonomik işbirliği ve bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı görüşmede stratejik istikrar, Covid-19'la mücadele, siber güvenlik, ekonomik işbirliği ve bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek. Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki liderin gündeminde stratejik istikrar, Covid-19'la mücadele, bilgi güvenliği, siber güvenlik ve bölgesel konuların yer alacağını söyledi. Bu konuların ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik beklentiler arasında yer aldığını ifade eden Ushakov, "İkili ilişkilerdeki öne çıkan konular ayrı ayrı ele alınacak, ardından ekonomik işbirliği, iklim konuları ve Covid-19'la mücadele değerlendirilecek" dedi.

Bölgesel sorunların en sona bırakılacağını ifade eden Ushakov, liderlerin özellikle Orta Doğu'yu, Suriye, Libya ve Afganistan'daki durumu, Kore Yarımadası'ndaki durum ile İran nükleer programını görüşeceklerini söyledi. Ushakov, görüşmede ayrıca Dağlık Karabağ ve Belarus'daki durumun da özel olarak değerlendirilmesinin planlandığını kaydetti.

Ukrayna'daki krizin de diğer bölgesel konularla birlikte toplantının gidişatına göre değerlendirileceğini ifade eden Ushakov, "Gündemde ele alınmasına karar verilen konular bunlar. Ama biliyorsunuz ki başkanlar istedikleri takdirde her konuya değinebilir. Önceden üzerinde anlaşmaya varılmayan ve gündemde belirtilmeyen konular da gündeme gelebilir" diye konuştu.

Ushakov, stratejik istikrar konusunun zirvenin ana başlıklarından biri olacağını vurgulayarak, son yıllarda, ABD'nin tek taraflı adımlarının neden olduğu bu alanda birçok ciddi sorunun biriktiğini kaydetti. Toplantıda siber güvenliğin yanı sıra iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarında işbirliği konularının da ele alınmasının beklendiğini ifade eden Ushakov, "Son zamanlarda, Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'ya karşı siber suçlarla ilgili anlamsız suçlamalar giderek daha fazla duyuldu. Aynı zamanda ülkemiz, ABD'ye bilgi güvenliği konularında diyaloğun yeniden kurulmasını defalarca teklif etti" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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