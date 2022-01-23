Son dakika haberi! Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamına "aleykümselam" ile karşılık verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamına "aleykümselam" ile karşılık verdi

Son dakika haberi! Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamına
AA / Ali Cura - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin selamına "aleykümselam" diyerek cevap verdiği görüntüleri paylaşıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin selamına "aleykümselam" diyerek cevap verdiği görüntüleri paylaşıldı.

Rusya devlet televizyonu Rossiya-1 kanalında yayınlanan "Moskova.Kremlin.Putin" ismindeki programda Putin'in geçen hafta Reisi ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesinden detaylara yer verildi.

Reisi'nin görüşme yapılacak salona girişinde "selamünaleyküm" şeklinde selam verdiği Putin'in "aleykümselam" demesi dikkat çekti. Putin, daha sonra, "Bu arada Kovidle normal bir şekilde yaşamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Daha sonra her iki liderin karşılıklı olarak "Sizi gördüğüme memnun oldum" ifadelerinin ardından, tokalaşmadan salondaki uzun masadaki yerlerini alıp görüşmelere başladığı görüldü.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

Vladimir Putin, İbrahim Reisi, cumhurbaşkanı, İran, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title