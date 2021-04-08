Son dakika haberi... Putin ile Aliyev Karabağ'daki durumu görüştü
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Son dakika haberi... Putin ile Aliyev Karabağ'daki durumu görüştü

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Putin ile Aliyev Karabağ'daki durumu görüştü

Son dakika haberler... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ'daki durumu telefonda görüştü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Karabağ'daki durumu telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Karabağ'daki durum ele alındı, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, bölgenin ekonomik gelişimi, ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönündeki çalışmalar ile ilgili konular ayrıntılı şekilde istişare edildi.

Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında başkent Moskova'da dün yapılan görüşme sonuçları dikkate alınırken, kontakların çeşitli seviyelerde aktifleştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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