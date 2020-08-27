Son dakika haberi: Putin'den "Wagner" açıklaması: ABD ve Ukrayna istihbaratının işiydi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Putin'den "Wagner" açıklaması: ABD ve Ukrayna istihbaratının işiydi

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belasrus'ta Temmuz ayı sonunda Wagner paralı askerlerine mensup 33 kişinin yakalanmasının, ABD ve Ukrayna istihbarat teşkilatlarının ortaklaşa düzenlediği bir komplo olduğunu söyledi.

Son dakika haberi: Putin'den
27.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belasrus'ta Temmuz ayı sonunda Wagner paralı askerlerine mensup 33 kişinin yakalanmasının, ABD ve Ukrayna istihbarat teşkilatlarının ortaklaşa düzenlediği bir komplo olduğunu söyledi.

Rusya devlet televizyon kanalı Rassiya-24'e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'ta yaşanan Wagner krizine yönelik açıklamalarda bulundu. Putin, söz konusu 33 kişinin, komployu düzenleyenler tarafından Belarus'a sürüklendiklerini ifade ederek," Bu kişiler, Belarus üzerinden Latin Amerika ülkelerine gönderilecekleri belirtildi, ve onlara, o ülkelerde tamamen yasal şekilde çalışma vaadedildiği" diye konuştu.

UKRAYNA VE ABD'NİN PARMAĞI VAR

Bu operasyonun Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen öncesine denk getirildiğini kaydeden Putin, böylelikle bu kişilerin Belarus cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında ülkeyi karıştırmak için gelen özel bir birlikmiş gibi lanse edildiğini kaydetti. Putin, Belasrus'ta Temmuz ayı sonunda Wagner paralı askerlerine mensup 33 kişinin yakalanmasının, ABD ve Ukrayna istihbarat teşkilatlarının ortaklaşa düzenlediği bir komplo olduğunu söyledi. Putin işin içinde ABD ve Ukrayna'nın parmağı olduğunu ileri sürdü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Belarus makamları, Temmuz ayının sonlarında, başkent Misnk yakınlarındaki bir sanatoryumda, Rus savaşçı şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı askerin yakalandığını ve bunların, Belarus'taki seçim ortamında ülkeyi karıştırmayı amaçladıklarını söylemişti. Olay, Rusya ile Belarus arasındaki en büyük krizin yaşanmasına neden olmuştu. Belarus yönetimi, daha sonra bu kişileri Rusya'ya teslim etti.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi 3. Sayfa
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Magazin
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
El freni inik unutulan araç denize uçtu
El freni inik unutulan araç denize uçtu
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı
Bakan Albayrak'ın 'Tehdit edildim' çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı kuru üzüm alım fiyatı üreticiyi sevindirdi
Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı kuru üzüm alım fiyatı üreticiyi sevindirdi
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada
Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak
Tilki ve ayı üzerinden tecavüz hikayelerinin yer aldığı masal kitabı için suç duyurusunda bulunuldu
Tilki ve ayı üzerinden tecavüz hikayelerinin yer aldığı masal kitabı için suç duyurusunda bulunuldu
Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Merkez Bankası'nın rezervleri 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi
Merkez Bankası'nın rezervleri 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi: Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünmüyorum
Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi: Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünmüyorum
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Berat Albayrak Sultan Alparslan Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ozan Güven Halit Ergenç Mustafa Sandal Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Anne Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Putin'den "Wagner" açıklaması: ABD ve Ukrayna istihbaratının işiydi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 16:06:04. #1.15#
title