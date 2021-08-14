Son dakika haberi! Putin'den Rusya'da etkisini sürdüren yangın ve sel felaketleriyle ilgili açıklama
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Son dakika haberi! Putin'den Rusya'da etkisini sürdüren yangın ve sel felaketleriyle ilgili açıklama

Son dakika haberi! Putin'den Rusya'da etkisini sürdüren yangın ve sel felaketleriyle ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin doğusundaki Sibirya'da Yakutistan'dan başlayarak bölgenin neredeyse tamamına yayılan orman yangınları ve ülkenin güneyindeki Krasnodar bölgesindeki sel felaketini görüşmek üzere yetkililerle video-konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bölgelerin yerel yöneticilerinin yanı sıra Rusya Acil Durumlar Bakanı Evgeny Zinichev ve Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın da bulunduğu toplantıda konuşan Putin, ülkede yaşanan yangın ve sel olaylarını "eşi benzeri görülmemiş doğal felaketler" olarak nitelendirdi. Konuşmasında küresel iklim krizine değinen Putin, "Öncelikle Yakutistan'da başlayan yangınlar, Krasnodar ve Kırım'daki sel felaketlerini ele alacağız. Bazı bölgelerde doğal afetlerin ölçeğinin eşi benzerinin olmadığını görüyoruz. Uzak Doğu bölgesinde iklimsel koşullar öyle gelişti ki kuraklıktan dolayı çıkan orman yangınları şiddetli rüzgarlarla hızlıca yayıldı" dedi.

Sibirya'daki doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar yapılması talimatı veren Putin, "Orman yaşamını olabildiğince korunmasına çalışılması gerektiği inancındayım. Elbette ki yangın önleme tedbirlerini uygularken çalışmalar sırasında çevreye en az tahribat verilmesine dikkat edin" dedi. Sibirya'daki vahşi yaşamın korunması gerektiğini söyleyen Putin, "Vahşi yaşamı ve hayvanları kurtarmak için çalışma gerçekleştirin" ifadelerini kullandı.

Yangında evlerini yitirenlere yeni ev yapılması talimatı

Yangınların verdiği zarara ilişkin değerlendirmelerin hızlıca yapılması gerektiğini vurgulayan Putin, "Konutları ve sosyal açıdan önemli tesisleri restore etmek için ilgili planların hızlıca onaylanması gerekiyor" dedi. Putin, Sibirya'daki yangın başta olmak üzere Krasnodar ve Kırım'da doğal afetlerden zarar gören ve evleri tahrip olan ailelere yeni konutlar yapılması talimatını vererek, "Güney Rusya'daki selden en çok Kırım ve Krasnodar bölgeleri zarar gördü. Federal kurumlar, bölgesel ve belediye yetkilileri tüm acil önlemleri almalı. Mümkün olduğunca hızlı ve verimli hareket etmemiz gerekiyor. Önemli olan halkın can ve mallarını korumak, gerekirse çocukları, yaşlıları, kadınları, özellikle hamile kadınları güvenli yerlere tahliye etmek için tüm imkanların bir an önce kullanılması gerekiyor. Şartlar olgunlaştıktan sonra afetlerden etkilenen bölgelere yardım, konut ve restorasyon yardımlarının hemen başlatılmasını istiyorum" dedi.

Yangın söndürme uçakları kısa pistler nedeniyle sorun çıkarıyor

Yakutistan'da yangınları söndürmede kullanılan Rusların BE-200 yangın söndürme uçağının kısa pistler nedeniyle sorun çıkardığı bilgisini aldığını da söyleyen Putin, bu bölgedeki pistlerin uzatılması için de acilen çalışma yapılması talimatı verdiğini belirtti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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