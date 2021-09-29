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Son dakika haberi... Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Soçi'deki görüşmenin ardından uğurlarken yaptıkları ayaküstü sohbette, Erdoğan'a "Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Soçi'deki görüşmenin ardından uğurlarken yaptıkları ayaküstü sohbette, Erdoğan'a "Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün Soçi'de gerçekleşen görüşmede birçok önemli konu ele alındı. Başta Suriye ve Afganistan olmak üzere ikili ilişkilerin de masaya yatırıldığı görüşmenin ardından Putin ve Erdoğan, görüşmenin yapıldığı yazlık konutunun kapısında ayaküstü sohbet etti.

"GÖRÜŞME ÇOK YARARLI VE KAPSAMLIYDI"

Ayaküstü sohbet sırasında Putin, "Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Görüşme çok yararlı ve kapsamlıydı, temasta kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Putin'e teşekkür ederek karşılık verdi.

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A SPUTNİK V AŞISI ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sohbet sırasında Putin'e antikor seviyesini sormasına üzerine Putin, "Hatırladığıma göre 15-16 seviyesinde" diyerek karşılık verdi. Geçtiğimiz haftalarda Kremlin Sarayı'nda çalışan bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını hatırlatan Putin, "Farklı yöntemlerle hesaplama yapılıyor. Vücudumdaki antikor seviyesinin yüksek olduğunu söylediler. Çevremde 30'a yakın kişi zamanında aşı olmadıkları için hastalandı. Sabahtan akşama dek tüm gün beraber çalıştığım yardımcım hastalandı. Benim ise antikor seviyem yüksek. Korona virüsle enfekte olmuş biriyle tüm günümü geçirmem rağmen hasta olmadım. Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın" diyerek tavsiyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Putin'in tavsiyesi üzerine, "Daha önce aşılandım. Üçüncü doz aşımı Pfizer/BioNTech yaptırdım" diye karşılık verdi. Putin ise, "Bir dahaki sefere artık" dedi.

İkilinin bu diyaloğunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuttan ayrılarak, Soçi Uluslararası Havaalanı'na hareket etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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