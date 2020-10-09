Son dakika gündem: Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile görüşmeyecek
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Son dakika gündem: Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile görüşmeyecek

09.10.2020 14:53 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:01
Son dakika gündem: Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile görüşmeyecek

Son dakika haberleri... Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın toplantısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağı açıklandı.

Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın toplantısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağı açıklandı.

Kremlin tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları'nın Moskova'da bir araya gelmesi çağrısında bulunularak esir takası, ölenlerin takası ve ateşkes konularının ele alınması konularının görüşülmesi talep edildi. Bu talebe sabah saatlerinde Ermenistan ve Azerbaycan'ın olumlu yanıt vermesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova hazırlıkların başladığını ve Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un katılacağı bir zirvenin gerçekleşeceğini açıkladı.

Zirve ile ilgili detaylar şekillenmeye başlarken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada toplantının sadece Dışişleri Bakanları'nın görüşmesi formatında gerçekleşeceğini zirveye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ev sahipliği yapacağını ve bu zirvede Rusya Devlet Başkanı'nın yer almayacağını söyledi. Putin'in her 2 ülkenin bakanları ile bire bir formatta da görüşme yapmayacağını söyleyen Peskov zirve ile ilgili son detayları da kamuoyu ile paylaşmış oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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