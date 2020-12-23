Son dakika haberi | Pursaklar Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz parkur eğitimi
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Son dakika haberi | Pursaklar Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz parkur eğitimi

23.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:31
Son dakika haberi | Pursaklar Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz parkur eğitimi

Son dakika haberlerine göre Pursaklar Belediyesi, fiziki yeterlilik sınavı öncesi açtığı ücretsiz spor kursları ile gençleri hayallerindeki mesleğe hazırlıyor.

Pursaklar Belediyesi, fiziki yeterlilik sınavı öncesi açtığı ücretsiz spor kursları ile gençleri hayallerindeki mesleğe hazırlıyor.

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Polis Mesleki Eğitim Merkezi Hazırlık Kursları'na (POMEM) kayıtlar başladı. Pursaklar Belediye Spor Kulübü Kapalı Spor Salonu'ndaki kurslarda polis adayı gençler, alanında uzman eğitmenler tarafından tempolu koşu, koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile parkurlarda sınavlara hazırlanacak.

"Geleceğimiz olan gençlerimizin, mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunuyoruz"

POMEM sınavına hazırlanan gençleri fiziki yeterlilik kurslarına kayıt yapmaya davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Geleceğimiz olan gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunuyoruz. Gençlerimizin Kapalı Spor Salonumuzda gerçekleştireceğimiz fiziki yeterlilik kurslarına katılarak mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Profesyonel hocalarımız eşliğinde hiçbir ücret talep etmeden polis adaylarımızı en iyi şekilde sınavlara hazırlayacağız. Şimdiden tüm öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşla 22-31 Aralık tarihleri arasında Pursaklar Belediye Spor Kulübü Kapalı Spor Salonu'nda başvuruda bulunabilecek. İletişim için 0312 551 95 19 - 0312 527 45 35 nolu telefonları arayarak bilgi alınabilecek. - ANKARA

Son dakika haberi | Pursaklar Belediyesinden polis adaylarına ücretsiz parkur eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Soner Aksakal

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