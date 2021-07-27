Son dakika haberi: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, çocuklarla çim hokeyi oynadı
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Son dakika haberi: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, çocuklarla çim hokeyi oynadı

Son dakika haberi: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, çocuklarla çim hokeyi oynadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediye Spor Kulübü'nde çim hokeyi dersi alan çocuklarla beraber çim hokeyi oynadı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediye Spor Kulübü'nde çim hokeyi dersi alan çocuklarla beraber çim hokeyi oynadı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocuklara ve gençlere yönelik, spor ve sanat aktiviteleri oluşturmak adına önemli yatırımlara imza atıyor. Çetin, çocuk ve gençlerle tesislerde bir araya geliyor. Başkan Çetin, çocukların gelişim düzeylerini takip ederek onlarla keyifli zaman da geçiriyor.

"Gençlerimizle vakit geçirmek ve spor yapmak bize enerji veriyor"

Tüm gençleri spor yapmaya davet eden Başkan Ertuğrul Çetin, "Geleceğin yıldız sporcuları ile keyifli dakikalar geçirdik. Onlarla vakit geçirmek ve spor yapmak bize enerji veriyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla iç içe bir hayat sürmesine önem veriyoruz. Buna yönelik yapmış olduğumuz spor tesislerimizin yanı sıra Pursaklar Belediye Spor Kulübümüzün aracılığıyla çocuklarımızın profesyonel eğitim almalarına ve ülke sporuna hizmet vermelerine olanak sağlıyoruz. İlçemizin güzide gençlerinin evde bilgisayar, televizyon başında vakit harcamaları yerine Pursaklar'a kazandırmış olduğumuz spor alanlarından faydalanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberi: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, çocuklarla çim hokeyi oynadı
Son dakika haberi: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, çocuklarla çim hokeyi oynadı
Son dakika haberi: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, çocuklarla çim hokeyi oynadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, çocuklarla çim hokeyi oynadı - Haberler Spor
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