Son dakika haberi! PTT çalışanlarına kargo dayağı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! PTT çalışanlarına kargo dayağı kamerada

08.12.2020 15:28 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:33
Son dakika haberi! PTT çalışanlarına kargo dayağı kamerada

Son dakika haberleri... Esenyurt PTT Şubesine gelen iki kişi, kargolarının eve getirilmediği gerekçesiyle çalışanlarla tartışmaya başladı.

Esenyurt PTT Şubesine gelen iki kişi, kargolarının eve getirilmediği gerekçesiyle çalışanlarla tartışmaya başladı. İki saldırgan, daha sonra 3 PTT görevlisini darp ederek, şubeyi birbirine kattı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam 17.00 sıralarında Esenyurt Esenkent PTT şubesinde meydana geldi. Şubeye gelen iki kişi kargolarının eve getirilmediğini iddia ederek çalışanlarla tartışmaya başladı. Küfür ve hakaret eden şahıslar, PTT çalışanlarına saldırmaya başladı. İçeridekiler tarafından dışarıya çıkartılan zanlılar, şubeyi taş yağmurunu tuttular. 3 PTT görevlisini darp eden saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan, bazı personelde darp sonucu vücutlarında kırıklar meydana gelmesi ve şubedeki hasar nedeniyle bugün hizmet verilemediği görüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin çalışanlara yumruklu saldırısı ve PTT Şubesindeki panik anları yer alıyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi! PTT çalışanlarına kargo dayağı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kargoları gelmeyince şubeyi birbirine kattılar! PTT çalışanlarının darbedilme anı kamerada
Kargoları gelmeyince şubeyi birbirine kattılar! PTT çalışanlarının darbedilme anı kamerada
Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada
Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada
Son dakika haber... Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi
Son dakika haber... Ataşehir'de PTT'ye silahlı soygun girişimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tisserand Samet Aybaba Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! PTT çalışanlarına kargo dayağı kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:44:28. #1.14#
title