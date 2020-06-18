Son dakika haberi! Psikososyal destek ekipleri, depremzede çocukların gönlüne dokundu
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Son dakika haberi! Psikososyal destek ekipleri, depremzede çocukların gönlüne dokundu

Gelen son dakika haberlerine göre Bingöl'de psikososyal destek ekipleri, deprem bölgesindeki çocuklara hediyeler getirdi, oyunlar oynadı.

Son dakika haberi! Psikososyal destek ekipleri, depremzede çocukların gönlüne dokundu
18.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:32

Bingöl'de psikososyal destek ekipleri, deprem bölgesindeki çocuklara hediyeler getirdi, oyunlar oynadı. Çocukların gönlüne dokunan ekipler, birkaç saatliğine de olsa çocuklara mutlu anlar yaşattı.

Kentte yaşanan depremin ardından bölgedeki depremzedelerin yaraları bir taraftan sarılmaya devam ediyor, bir taraftan da psikososyal destekler veriliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını yürütürken çocukların da gönlüne dokunuyor. Depremin en çok hasar verdiği Yedisu ilçesine bağlı Elmalı, Dinarbey ve Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyündeki çocuklara balon, boyama kitabı, top, şapka gibi hediyeler getiren ekip, onlarla oyunlar oynayarak güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

Çocuklarının mutlu olmasına sevindiklerini belirten destek ekibinden Hasan Osmanoğlu, "Depremin ilk gününden itibaren vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlama adına psikososyal ekibi olarak buradayız. Hem maddi hem de manevi olarak devletimiz afet zedelerin yanında olduğunu göstermektedir zaten. Biz de kurum ve kuruluşlar olarak buradayız. Bugün çocukları sevindirmek istedik. Onlara balon, kitap, şapka gibi malzemeler getirdik, bıraktık ve çocuklar çok sevindi. Çünkü onlar bizim geleceğimiz onları mutlu görmek bizleri mutlu ediyor. Bundan sonra ki süreçte de yine çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız, etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Hediyeler için teşekkür eden çocuklarda, mutluluklarını dile getirdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Manşet

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