Son dakika haberi | Proje bazlı desteklenen Ankara'daki fotovoltaik güneş paneli üretim tesisinin sabit yatırım tutarı artırıldı

Son dakika haberi... Ankara'da proje bazlı devlet yardımı kapsamında desteklenen fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımının toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon liradan 2 milyar 100 milyon liraya çıkarıldı.