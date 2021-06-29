Son dakika haberi | Proje bazlı desteklenen Ankara'daki fotovoltaik güneş paneli üretim tesisinin sabit yatırım tutarı artırıldı
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Son dakika haberi | Proje bazlı desteklenen Ankara'daki fotovoltaik güneş paneli üretim tesisinin sabit yatırım tutarı artırıldı

Son dakika haberi | Proje bazlı desteklenen Ankara'daki fotovoltaik güneş paneli üretim tesisinin sabit yatırım tutarı artırıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Ankara'da proje bazlı devlet yardımı kapsamında desteklenen fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımının toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon liradan 2 milyar 100 milyon liraya çıkarıldı.

Ankara'da proje bazlı devlet yardımı kapsamında desteklenen fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımının toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon liradan 2 milyar 100 milyon liraya çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ tarafından Ankara'da yapılacak fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımına verilecek proje bazlı devlet yardımının detayları Resmi Gazete'nin 5 Eylül 2019 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile duyurulmuştu.

Yeni kararla, proje bazlı devlet yardımı kapsamında bulunan tesisin toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon liradan 2 milyar 100 milyon liraya çıkarıldı.

Fotovoltaik güneş paneli üretim tesisinin yıllık kapasitesi 500 MWp olacak.

Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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