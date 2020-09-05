Son dakika haberi | Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni (4)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni (4)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle doktorlar ile görüşmesi Doktorların konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr.

05.09.2020 16:50 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle doktorlar ile görüşmesi

Doktorların konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış törenine katıldı, Erdoğan açılış töreninde konuşma yaptı. (9)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni (4)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Angela Merkel Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Hadise Sibel Can Demet Şener Okan Bayülgen
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Nihat Özdemir Enner Valencia Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Silah Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni (4) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 16:55:48. #1.14#
title