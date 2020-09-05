Son dakika haberi | Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni (4)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle doktorlar ile görüşmesi Doktorların konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr.
05.09.2020 16:50 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle doktorlar ile görüşmesi
Doktorların konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastane Açılış törenine katıldı, Erdoğan açılış töreninde konuşma yaptı. (9)
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Kaynak: AA