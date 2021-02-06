Son dakika haberi... Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer Trakya'daki son yağışları değerlendirdi
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Son dakika haberi... Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer Trakya'daki son yağışları değerlendirdi

06.02.2021 12:32 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:36

Son dakika haberine göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, son yağışların yer altı sularından çok baraj, göl ve gölet gibi yüzeysel sulara faydalı olduğunu belirtti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, son yağışların yer altı sularından çok baraj, göl ve gölet gibi yüzeysel sulara faydalı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'da son yılların en ciddi kuraklık sorununun yaşandığını söyledi.

Son günlerde bölgenin önemli miktarda yağış aldığını anımsatan Tecer, "Hızlı ve ani yağması nedeniyle taşkın ve sel olaylarına neden olan yağmurların, bölgemizdeki kuraklığa bir nebze de olsa faydası olmuştur. Özellikle yüzeysel sular, doluluk oranını yüzde 40'lara kadar yükselterek bir doluluk yaşanmasına vesile olmuştur." diye konuştu.

Son sağanakların yer üstü su birikimi yapılarına faydası olduğunu vurgulayan Tecer, yer altı kaynaklarının beslenmesi için kar yağışlarının olması gerektiğinin altını çizdi.

Şiddetli ve ani yağışların, yer altı sularını bir anda beslemesinin ve yer altına ulaşmasının çok fazla mümkün olmadığını dile getiren Prof. Dr. Tecer "Hızlı yağan yağmurlar, ne yazık ki yer altı sularını çok doldurabilecek potansiyele sahip değil ama bölgemizdeki baraj, göl ve göletler gibi yüzeysel sulara faydası olmuştur." dedi.

Tecer, son yağışların yaşanan kuralığa çözüm olacağı noktasında henüz net bir şey söylemenin erken olduğunu kaydetti.

Son dakika haberi... Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer Trakya'daki son yağışları değerlendirdi
Son dakika haberi... Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer Trakya'daki son yağışları değerlendirdi
Son dakika haberi... Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer Trakya'daki son yağışları değerlendirdi
Son dakika haberi... Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer Trakya'daki son yağışları değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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