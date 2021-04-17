Son dakika haberi: Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (3)
Son dakika haberleri... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar