Son dakika haberi: Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (3)
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Son dakika haberi: Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (3)

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Son dakika haberi: Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (3)
Son dakika haberi: Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (3)
Son dakika haberi: Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (3)
Son dakika haberi: Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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