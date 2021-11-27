Son dakika haberi... Prefabrik çarşıda çıkan yangında 46 iş yeri yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Prefabrik çarşıda çıkan yangında 46 iş yeri yandı

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Prefabrik çarşıda çıkan yangında 46 iş yeri yandı

Son dakika haber: AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde prefabrik çarşıda çıkan yangında, 48 iş yerinden 46'sı yandı.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde prefabrik çarşıda çıkan yangında, 48 iş yerinden 46'sı yandı.

Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi'nde 48 işyerinin bulunduğu prefabrik çarşıda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, restoran, kafeterya ve hediyelik eşya dükkanlarındaki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle uzun uğraşlar sonucu çarşının hem bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yangında, 46 iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yangınla ilgili bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberi... Prefabrik çarşıda çıkan yangında 46 iş yeri yandı

Son dakika haberi... Prefabrik çarşıda çıkan yangında 46 iş yeri yandı

Son dakika haberi... Prefabrik çarşıda çıkan yangında 46 iş yeri yandı

Son dakika haberi... Prefabrik çarşıda çıkan yangında 46 iş yeri yandı

Son dakika haberi... Prefabrik çarşıda çıkan yangında 46 iş yeri yandı

Son dakika haberi... Prefabrik çarşıda çıkan yangında 46 iş yeri yandı

Son dakika haberi... Prefabrik çarşıda çıkan yangında 46 iş yeri yandı

4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

 Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü

Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title