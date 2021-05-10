Son dakika haberi! Pozantı Kaymakamı Akduman'dan şehit annelerine ziyaret
Son dakika gündem haberine göre Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, Anneler Günü dolayısıyla ilçede şehit annelerini ziyaret etti.
Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, Anneler Günü dolayısıyla ilçede şehit annelerini ziyaret etti.
Akduman, ziyarette şehit annelerine çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı ve onlarla bir süre sohbet etti.
Kaymakam Akduman'ın ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Deniz Ünsal ve özel harekat polisleri eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat