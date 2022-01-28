Son dakika haberi: Pozantı'da polis ve jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde polis ve jandarma, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli alanlara mama ve yem bıraktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yem ve mamaları, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için belirli noktalara dağıttı.

Ekiplerinin faaliyetlerinin süreceği bildirildi.