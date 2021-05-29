Son dakika haberleri: POZANTI'DA ORMAN YANGINI; EKİPLER MÜDAHALEYE BAŞLADI

Son dakika haberleri... ADANA'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ADANA'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için orman ve itfaiye ekipleri, müdahale ediyor. Pozantı ilçesi Gökbez Mahallesi Yelgirmez mevkisindeki ormanlık alanda öğleden sonra belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, su tankları ve arazözler ile sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için müdahale başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı