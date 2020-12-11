Son dakika haberi! Pozantı'da Kovid-19 denetimi yapıldı
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Son dakika haberi! Pozantı'da Kovid-19 denetimi yapıldı

11.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:48
Son dakika haberi! Pozantı'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Son dakika haberine göre Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, ilçe genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını denetimlerine katıldı.

Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, ilçe genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını denetimlerine katıldı.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Akduman, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Akduman, yaptığı açıklamada, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Yaşamımıza devam edeceğiz. İşlerimizi de yapacağız ama her zamankinden daha dikkatli yapacağız. Sağlığın olmadığı yerde insan ne kadar çalışabilir ki? Bu hastalıkla bilinçli bir şekilde topyekün mücadele edeceğiz ki başarılı olalım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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