Son dakika haberi! Pozantı'da çocuklar balık tutma etkinliğine katıldı

Son dakika gündem haberine göre Pozantı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan Telafide Ben de Varım Programı kapsamında açılan kurslar devam ediyor.