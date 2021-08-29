Son dakika haberi | Posof'ta alt yapı yatırımları ile köylere dönüş başladı
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Son dakika haberi | Posof'ta alt yapı yatırımları ile köylere dönüş başladı

Son dakika haberi | Posof'ta alt yapı yatırımları ile köylere dönüş başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Ardahan'ın Posof ilçesinden büyükşehirlere yaşanan göç nedeniyle köylerde azalan nüfus yapılan yatırımlarla yeniden artıyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinden büyükşehirlere yaşanan göç nedeniyle köylerde azalan nüfus yapılan yatırımlarla yeniden artıyor.

Köylerde devam eden alt yapı yatırımları yolların standartlarının yükselmesi ile birlikte köylere dönüşlerde sıklaştı. Son zamanlarda hane sayısı beşe kadar düşen Sarıdarı köyünde hane sayısı geri dönüşlerle 15 e kadar yükseldi Dört mahallesi olan Demirdöven köyüne de dönüşler devam ediyor. Köylerine dönenler eskimiş evlerini yıkarak yeni evler yapıyorlar. - ARDAHAN

Son dakika haberi | Posof'ta alt yapı yatırımları ile köylere dönüş başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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