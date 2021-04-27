Son dakika haberleri | - Portekiz'de 8 ay sonra ilk kez korona kaynaklı ölüm görülmedi
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Son dakika haberleri | - Portekiz'de 8 ay sonra ilk kez korona kaynaklı ölüm görülmedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: - Portekiz'de 8 ay sonra ilk kez korona kaynaklı ölüm görülmedi Portekiz'de Ağustos ayından bu yana ilk kez korona kaynaklı can kaybı görülmedi.

- Portekiz'de 8 ay sonra ilk kez korona kaynaklı ölüm görülmedi

LİZBON - Portekiz'de Ağustos ayından bu yana ilk kez korona kaynaklı can kaybı görülmedi.

İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede küresel etkisini arttıran korona virüs salgında mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde uzun bir süre sonra ilk kez korona virüs kaynaklı can kaybı görülmediğini açıklayan İsrail'in ardından benzer bir haber de Portekiz'den geldi. Portekiz'de Ağustos ayından bu yana son 24 saatte ilk kez korona virüs kaynaklı can kaybı görülmediğini açıklanırken 196 yeni vaka tespit edildi.

Portekiz, korona kaynaklı can kaybı görülmediğini son olarak Ağustos ayında açıklamıştı. Ülkede Ocak ayında korona virüs salgını zirve yapmıştı.

Kademeleri olarak gevşeme

Ülkede 30 Nisan'a kadar olağanüstü hal uzatılırken, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler ise 5 Nisan'dan itibaren kademeli olarak gevşetilmeye başlandı. Okullarda yüz yüze eğitime başlanan ülkede müzeler, kuaförler, restoranlar ve kafeler açıldı.

Ülkede salgının başından bu yana 834 bin korona vakası görülürken, 16 bin 965 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri | - Portekiz'de 8 ay sonra ilk kez korona kaynaklı ölüm görülmedi
Son dakika haberleri | - Portekiz'de 8 ay sonra ilk kez korona kaynaklı ölüm görülmedi
Son dakika haberleri | - Portekiz'de 8 ay sonra ilk kez korona kaynaklı ölüm görülmedi
Son dakika haberleri | - Portekiz'de 8 ay sonra ilk kez korona kaynaklı ölüm görülmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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